Il Chelsea non si ferma: in dirittura anche Madueke dal PSV

La faraonica campagna acquisti del Chelsea non si ferma. I 456 milioni fin qui spesi stanno per diventare circa 500. È in dirittura d’arrivo la trattativa con il PSV per l’esterno offensivo Noni Madueke, classe 2002. Operazione da 30 milioni e dintorni più eventuali bonus. Qualche giorno fa van Nilsterooy, allenatore degli olandesi, aveva confermato la trattativa in stato avanzato: “Dinanzi a certe offerte non si può resistere”. Evidentemente il Chelsea aveva già acceso i riflettori su Madueke.

Foto: facebook PSV