Il Chelsea non riscatta Sancho: dovrà pagare una penale allo United

03/06/2025 | 12:40:21

Il Chelsea, mentre si muove sul mercato, ha deciso che non riscatterà Sancho. Secondo le informazioni riportate da The Athletic, i campioni di Conference League hanno optato per un’altra via, ossia il pagamento di una penale pari a 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro), in maniera tale da liberarsi dell’esterno offensivo inglese e farlo tornare al Manchester United.

foto: Instagram Chelsea