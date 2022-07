Il Chelsea ha scelto il vice Mendy: è Gabriel Slonina. Il Napoli è pronto

Gabriel Slonina si appresta ad essere un nuovo portiere del Chelsea. Stando quanto riportato dai media sudamericani e inglesi, i Blues hanno raggiunto l’accordo verbale con il Chicago Fire sulla base di 10 milioni più bonus fino ad arrivare 15. Classe 2004, portiere americano con origini polacche, è il numero uno più giovane della storia della Major League Soccer. Mani sicure e futuro raggiante secondo gli addetti ai lavori. Ulteriore conferme che ormai il Napoli è in attesa del via libera per Kepa, il prescelto da Spalletti – come già anticipato qualche settimana fa – per difendere la porta azzurra.

Foto: Instagram Kepa