Il Chelsea e il mercato sbloccato: “Ma il City è stato trattato in modo completamente diverso”

Il Tas di Losanna alleggerisce la pena per il Chelsea, che possono tornare a fare mercato già da gennaio. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale, oggi i Blues hanno diramato la seguente nota: “Il Chelsea ringrazia il TAS per come ha trattato la questione. Il club non ha ancora ricevuto le motivazioni scritte che hanno portato alla decisione. L’approccio della FIFA a questo caso è stato molto insoddisfacente, soprattutto perché la FIFA ha deciso di trattare il Chelsea in maniera completamente differente rispetto al Manchester City. Il Chelsea rispetta l’importanza del lavoro della FIFA per la protezione dei minori e ha collaborato all’inchiesta. Ma se la FIFA continua a imporre sanzioni non equilibrate, non solo comprometterà il senso stesso delle regole, ma metterà in dubbio la sua capacità di reagire appropriatamente alle violazioni”.

Foto: Fanatik