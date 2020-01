Il Chelsea dilaga contro il Burnley: 3-0. E Giroud è sempre più ai margini

Dopo il pareggio con il Brighton, il Chelsea ritrova la vittoria. I Blues di Lampard battono il Burnley con un sonoro 3-0: a Stamford Bridge vanno a segno Jorginho (su rigore), Abraham e Hudson-Odoi. Intanto, Olivier Giroud è sempre più ai margini del club londinese: l’attaccante francese non è andato neppure in panchina nella sfida odierna, ennesima conferma di una svolta imminente sul suo futuro. L’ex Arsenal ha da tempo manifestato l’intenzione di lasciare il Chelsea, con l’Inter che lo ha bloccato da oltre un mese lo ha bloccato. Vi abbiamo raccontato che nel suo caso i Blues non avrebbero fatto resistenza (a maggior ragione considerato il contratto in scadenza) e che l’operazione sarebbe dipesa dall’uscita di Politano (sempre più ai margini). E nelle ultime ore anche il tecnico Lampard lo ha sdoganato, rivelando che “Giroud può andare via anche senza un sostituto”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sono un assist d’oro per l’Inter, pronto ad entrare in azione per regalare a Conte un importante rinforzo in attacco.

Foto: L’Equipe