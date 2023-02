Il Chelsea batte un altro colpo: ingaggiato il talento 17enne Morgan dal Southampton

Il Chelsea non si ferma sul mercato e nelle scorse ore ha ufficializzato l’ingaggio di Jimmy-Jay Morgan, attaccante classe 2006, dal Southampton. Un acquisto in prospettiva: il 17enne ha realizzato 6 gol e 5 assist con la squadra giovanile dei Saints ed entrerà a far parte della squadra Under 18 dei Blues.

Jimmy-Jay Morgan is a Blue! 🔵 The young forward signs from Southampton. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023

Foto: Twitter Chelsea