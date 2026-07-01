Il Chelsea annuncia Palestra, l’Atalanta conferma. Svolta di giovedì 18 giugno

01/07/2026 | 15:05:14

Il Chelsea ha annunciato con un video social e con un comunicato l’arrivo di Marco Palestra. Subito dopo anche l’Atalanta ha confermato la cessione del terzino classe 2005, dopo le visite mediche che aveva sostenuto nei giorni scorsi a Londra. Una svolta che i Blues avevano preparato giovedì 18 giugno, come raccontato in esclusiva da Sportitalia, malgrado nei giorni successivi da qualche parte fosse arrivato l’annuncio che Palestra aveva deciso di andare “esclusivamente” all’Inter. In realtà i nerazzurri ci hanno provato, ma quella svolta di giovedì da circa 60 milioni aveva fatto la differenza a favore del Chelsea. E ora ci sono gli annunci, ultimo passaggio di una lunga trattativa.

We are delighted to announce the signing of Italian defender, Marco Palestra! ✍️ pic.twitter.com/nUGCFEBC8O — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026

Foto: X Chelsea