Il Ceo di Tether: “Dopo ieri ancora una volta Make Juventus Great Again”

Una serata da dimenticare quella di ieri per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono usciti ai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell’Empoli. Un’eliminazione che brucia, soprattutto perché è arrivata dopo la ferita ancora aperta del PSV in Champions League. Nonostante ciò, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha voluto sostenere la squadra tramite un post su X: “Dopo ieri sera ancora una volta MJGA. Si può e si deve fare meglio. Bisogna affrontare questo periodo di difficoltà sia con profondo spirito di coesione che con forte capacità analitica. Ad Astra per Aspera”.

