Il CEO dell’Atletico Madrid: “Ho offerto il Wanda per la finale di Champions, ma non credo ci siano possibilità”

Miguel Ángel Gil Marín , CEO dell’Atlético de Madrid, ha confermato di aver offerto il Wanda Metropolitano come impianto per ospitare la finale di UEFA Champions League: “Tuttavia, non vi è alcuna possibilità che si faccia a Madrid, altrimenti l’UEFA mi avrebbe già contattato, visto che mercoledì comunicheranno la loro decisione. L’ho offerto personalmente al presidente Aleksander Ceferin ,e dopo la conversazione, abbiamo capito che, nonostante fossimo innamorati del Wanda, della vicinanza dell’aeroporto, degli hotel di Madrid, avremmo dovuto pagare le conseguenze della gravità della pandemia in questo Paese.”

Foto: profilo Twitter ufficiale La Liga