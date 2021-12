Il CEO del Dortmund: “Di sicuro su Haaland c’è il Real”

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Bild sul futuro di Haaland. Ecco le sue parole: “Non importa dove vada, tutti ti parlano di Erling Haaland. Tutto quello che so è una garanzia che il Real Madrid è molto interessato a lui. Potrei nominare altre 25 squadre ora, ma questo lo so per certo. Può partire, ma può anche restare. Qualche giorno fa ho avuto un ottimo colloquio con Mino Raiola. Le conversazioni sono sempre abbastanza amichevoli e quella chiamata lo era. Avremo sicuramente un altro incontro nelle prossime settimane. L’obiettivo è la crescita complessiva di Haaland. Come per Lewandowski, vorrei essere orgoglioso di Erling se ad un certo punto vincerà la Champions League. Personalmente, penso che sia un bene per lui se rimanesse un po’ più a lungo in Bundesliga. Raiola è una persona che sa cosa sta facendo”.

Il 21 giugno scorso vi avevamo anticipato un accordo tra Haaland e il Real in attesa di quello tra i club. Nel frattempo la concorrenza non manca, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Foto: Twitter Borussia Dortmund