Il CEO del Bayern: “Futuro Olise? Promettere qualcosa è delicato. Ne parleremo la prossima estate”

07/09/2026 | 17:15:43

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern, è tornato a parlare dello spinoso futuro di Michael Olise. Sull’esterno francese, tra i migliori al mondo nella passata stagione, c’è l’interesse dei colossi europei.

Le parole di Dreesen a Sport1: “In questo mestiere, promettere qualcosa è delicato. Ne parleremo di nuovo la prossima estate. Era sciocco dire che quest’estate avevamo decine di proposte sul tavolo. Non ne avevamo”.

Foto: Instagram Bayern Monaco