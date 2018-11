Il Celtic blinda l’attaccante Johnston: è ufficiale il rinnovo fino al 2023

Il Celtic ha blindato Mikey Johnston. Il club scozzese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato il rinnovo del contratto per lo specialista classe ’99. Il giovane esterno d’attacco, si legge, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2023.

#Mikey2023 🙌

✍️ Mikey Johnston has signed a new deal to keep him at #CelticFC until 2023!

Congrats, @mikeyjohnston10!

➡️ https://t.co/j0abkUW5jg pic.twitter.com/dY62Onz79Q

— Celtic Football Club (@CelticFC) November 20, 2018