Il Catanzaro è in finale playoff. Non basta il 2-0 al Palermo per la rimonta. I calabresi sfideranno il Monza per la Serie A

20/05/2026 | 22:05:37

Abbiamo la finale playoff per accedere in Serie A. Sarà Catanzaro-Monza la sfida che regalerà un posto in massima serie. Il Palermo vince 2-0 sui calabresi che però difendono il 3-0 dell’andata.

Al 2′ subito Palermo. Calcio di punizione di Ranocchia, stacca Pohjanpalo e il Palermo la sblocca subito. Il Catanzaro reagisce, Pittarello e Iemmello sfiorano subito il pareggio. Gara palpitante nei primi minuti, con chance da una parte e dall’altra. Il Palermo chiude il primo tempo avanti 1-0.

Nella ripresa, al 47′, Palermo vicino al 2-0, Palumbo colpisce in pieno il palo. Ancora Palermo, Basic di testa, palla fuori. Assalto rosa, Ranocchia al 48′ calcia al volo, para Pigliacelli. Il Palermo continua l’assalto all’arma bianca, ma il Catanzaro in contropiede spreca 2-3 occasioni clamorose per segnare e quindi chiudere la contesa. Al 90′, altro sussulto Palermo. Rui Modesto trova il guizzo e segna il 2-0 che riapre tutto clamorosamente. Sei minuti di recupero di assalto per i rosa. Al 93′ il Palermo resta addirittura in 10, rosso per Pierozzi a metà recupero che spegne un po’ la verve dei siciliani. Finisce 2-0, il Palermo non completa la rimonta, il 2-0 sorride al Catanzaro. Finale polemico con espulsioni, ma conta che il Catanzaro contenderà al Monza un posto in Serie A.

Foto: X Catanzaro