Il Catania ha perso un’altra partita a Castellammare, la Juve Stabia è la capolista del girone C di Serie C ma il rendimento complessivo mette a rischio la posizione di Luca Tabbiani. Si tratta della terza sconfitta in otto partite, il bilancio è completato da 2 vittorie e 2 pareggi, evidentemente un bottino non all’altezza delle ambizioni del club.

Foto: logo Catania