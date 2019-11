Dopo aver deciso di non scendere in campo per l’aggressione subita da Pietro Lo Monaco, il Catania è tornato sui suoi passi e sarà regolarmente in campo a Potenza, tra poco, per la gara di Coppa Italia. Da segnalare anche un comunicato di solidarietà da parte di Francesco Ghirelli, presidente della Lega C.

Foto: catanistaeu