Il caso Serra verso la conclusione: Mourinho ascoltato dalla Corte Federale d’Appello

José Mourinho è stato ascoltato dalla Corte Federale d’Appello in merito allo scontro con il quarto uomo Serra durante la partita di campionato tra Cremonese e Roma. L’udienza si è conclusa pochi minuti fa. Sarà lo stesso organo a decidere sul ricorso presentato dal club giallorosso per le due giornate di squalifica imposte e poi sospese in attesa del giudizio finale e a prendere una decisione finale sull’intero caso. Lo Special One ha lasciato la struttura da un’uscita secondaria, senza rilasciare alcuna dichiarazione.

Foto: Twitter Roma