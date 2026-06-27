Il Capo Verde si qualifica ai sedicesimi. L’Uruguay perde contro la Spagna (1-0) e saluta i Mondiali

27/06/2026 | 09:50:53

Si è concluso nella tarda notte il girone H del Mondiale. La Spagna ha conquistato la vittoria contro l’Uruguay grazie al gol di Alex Baena al 42′. La Roja ha così chiuso il girone al primo posto con 7 punti, eliminando la Nazionale allenata da Bielsa.

In contemporanea si è giocata anche Capo Verde–Arabia Saudita. I capoverdiani hanno conquistato il terzo pareggio consecutivo, centrando una storica qualificazione ai sedicesimi di finale. Con il punto ottenuto hanno infatti superato in classifica l’Uruguay, fermo a quota 2 punti.

Foto: Instagram World Cup