L‘Italia conduce 2-0 su San Marino all’intervallo nell’ultima amichevole prima degli Europei, in programma a Cagliari.

A segno Bernardeschi e Ferrari: il capitano di questa sera e l’esordiente, il difensore del Sassuolo appena aggregato.

Italia sperimentale quella messa in campo da Mancini, per testare alcuni elementi in vista degli Europei.

Foto: Twitter Vivo Azzurro