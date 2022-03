Il capitano della Russia Dzyuba rifiuta la Nazionale: ha parenti in Ucraina

Il capitano della Nazionale russa Artëm Dzyuba ha rifiutato la convocazione del tecnico Karpin a causa della delicata situazione in Ucraina, paese nel quale il calciatore ha dei parenti.

Parlando sui canali ufficiali della federazione russa, il commissario tecnico Valerij Karpin ha commentato: “Abbiamo parlato con lui al telefono e ci ha assicurato che tiene alla Nazionale, ma a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, ha chiesto di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit”.

Foto: Instagram personale Dzyuba