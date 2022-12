Il Camerun saluta il Mondiale con una vittoria sul Brasile (1-0). Ma la Seleçao rimane in testa al girone

Saluta in grande stile il Camerun e vince per 1-0 contro il Brasile: decide in pieno recupero grazie a un bel colpo di testa di Aboubakar, che si farà anche espellere per aver festeggiato togliendosi la maglia. Da sottolineare il fatto che la Seleçao ha cambiato 9/11 rispetto la consueta formazione vista fino a questo momento. Gli uomini di Tite passano come primi, a pari punti con la Svizzera, ma la differenza reti fa la differenza (+2 contro il +1 dei rossocrociati). La selezione di Tite se la vedrà lunedì sera contro la sorprendente Corea del Sud.

Foto: Instagram Aboubakar