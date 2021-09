Il calciomercato non chiude mai: ecco i paesi in cui la sessione è ancora aperta

Ieri si è messa la parola fine alla sessione estiva del calciomercato in Italia e nei principali paesi europei. Ma la realtà è che il mercato non finisce mai. Infatti in diverse leghe si è ancora alle prese con le trattative. Dalla Turchia alla Russia passando per Serbia, Repubblica Ceca, Romania. E poi Arabia Saudita, Qatar e Argentina. Ecco nel dettaglio le date di chiusura del mercato in questi paesi:

In Ucraina la sessione si concluderà tra due giorni, il 3 settembre. Il 6 toccherà a Slovacchia, Bulgaria e Romania. Il 7 settembre sarà il turno della Russia, l’8 settembre ai club della Turchia e Repubblica Ceca. L’Armenia chiuderà i discorsi il 12 settembre, in Israele il 14 mentre in Serbia il 17.

In Arabia Saudita la deadline è fissata per il 18 settembre. Poi c’è il mercato argentino che chiuderà il prossimo 26 settembre. Infine il Qatar dove il calciomercato si concluderà il prossimo 30 settembre.