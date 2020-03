Il calcio turco non si ferma, Obi Mikel lascia il Trabzosnpor

Il campionato turco è uno dei pochi al mondo a non essersi fermato di fronte all’emergenza Coronavirus e, nei giorni scorsi, diversi giocatori avevano manifestato il loro disappunto in merito a tale decisione. Fra questi, il nigeriano John Obi Mikel, in forza al Trabzonspor, che, nei giorni scorsi, si era rifiutato di scendere in campo. Proprio oggi, il club turco ha comunicato la risoluzione del contratto dell’ex-Chelsea: “Il legame tra la nostra società e Obi Mikel, avviato il 30 giugno 2019 e valido fino al 31 maggio 2021, si è concluso. Le parti hanno optato per la risoluzione consensuale – spiega il comunicato – e il giocatore ha rinunciato a tutti i suoi stipendi di qui in avanti”.

Foto: CNN