Il calcio riparte anche in Turchia: la Super Lig in campo il 12 giugno

Il calcio si appresta a ripartire anche in Turchia. I 18 club del massimo campionato hanno infatti espresso il loro gradimento per la ripresa fissata il prossimo 12 giugno, data scelta dalla Federazione qualche settimana fa. Il campionato riprenderà col 27° turno con Goztepe-Trabzonspor e Fenerbahçe-Kayserispor. Annunciate anche le date di ripresa della Coppa di Turchia, arrivata alle semifinali di ritorno: Feberbahçe-Trabzonspor si giocherà il 16 giugno, Alanyaspor-Antalyaspor il 18. Tra le novità regolamentari l’introduzione delle 5 sostituzioni in tre diversi momenti della partita, come indicato dalle recenti norme IFAB

Foto: footballarena