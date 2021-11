Il calcio piange la scomparsa di Leonardo Gritti. L’ex attaccante era in stato vegetativo da nove anni

Il calcio piange la scomparsa di Leonardo Gritti, ex attaccante che ha vestito le maglie di Monza, Leffe, Trevigliese e Arzago. Il 47enne era in stato vegetativo dal 2012 quando venne colpito da un infarto al termine di una partita di calcio ad Arzago. Il giocatore è deceduto la scorsa notte presso la casa di riposo Ovidio Cerruti di Capriate San Gervasio e lascia i genitori e il fratello. I funerali sono stati programmati per domani.