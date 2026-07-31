Il calcio italiano piange Franco Baresi: l’ex leggenda del Milan è morto a 66 anni

Grave lutto per il calcio italiano che perde uno dei suoi calciatori più rappresentativi, tra i migliori difensori della storia. Se ne è andato a 66 anni Franco Baresi. L’ex leggenda del Milan lottava contro un male.

Una carriera leggendaria, quella del difensore di Travagliato. Ha legato la sua intera carriera al Milan, squadra nella quale ha giocato per venti stagioni (dal 1977 al 1997) di cui quindici da capitano, divenendone il secondo calciatore con più presenze assolute, dietro al solo Paolo Maldini. Con i rossoneri ha vinto sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe UEFA e quattro Supercoppe italiane; insieme ai compagni di reparto Mauro Tassotti, Maldini e Alessandro Costacurta ha composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio, che ha consentito al Milan di stabilire il record di partite consecutive senza sconfitta (58) nei maggiori campionati nazionali d’Europa (dal 26 maggio 1991 al 14 marzo 1993, ovvero un anno, 9 mesi e 16 giorni).

Con la nazionale italiana è stato campione del mondo nel 1982, pur senza maturare presenze, e vicecampione nel 1994, stavolta da capitano della spedizione azzurra. Ha militato in nazionale per tredici anni, indossandone la fascia di capitano dal 1991 al 1994 e partecipando a tre campionati del mondo (Spagna 1982, Italia 1990 e Stati Uniti 1994) e due campionati d’Europa (Italia 1980 e Germania Ovest 1988).

Con il Milan di Sacchi è stato un difensore che ha dato la svolta al nuovo tipo di calcio che i rossoneri hanno svolto in quegli anni.

Soprannominato Piscinin e in seguito Kaiser Franz (in onore di Franz Beckenbauer), è considerato uno dei più forti calciatori della storia. Occupa la 19ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la 33ª posizione nell’omonima classifica stilata dall’IFFHS. È stato inserito per sette volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d’oro (dal 1988 al 1990 e dal 1992 al 1995), arrivando a ricoprire la seconda posizione nel 1989 dietro al compagno di squadra Marco van Basten.

Foto: X Milan