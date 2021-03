Il calcio brasiliano torna in esclusiva su Sportitalia

Il grande calcio brasiliano torna su Sportitalia: a partire da questo weekend, il Carioca sbarca sul canale 60 DTT (560 HD). Le grandi si sfidano con una fase a gironi che darà accesso ai playoff finali, con semifinali e finalissima al Maracanà. Il Flamengo, di Diego Ribas da Cunha e dell’ex interista Gabigol, resta il favorito, ma se la vedrà col Vasco da Gama del talentuosissimo Talles Magno, attaccante classe 2002 già corteggiato dalle big europee. Occhio anche al Botafogo e al Fluminense, che ha in rampa di lancio gli under 17 più forti di tutto il Brasile, anima della nazionale di categoria. Si parte con Fluminense-Volta Redonda venerdì alle 21.00. Vasco-Madureira sabato alle 19.30. Settimana prossima, turno infrasettimanale, con il big match Fluminense-Vasco Da Gama mercoledì alle 19.00 e la sfida tra Flamengo e Bangu, giovedì alle 21.00, tutto in esclusiva su Sportitalia e sulla App gratuita di Sportitalia.

Foto: logo Sportitalia Twitter