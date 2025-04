Il Cagliari vince la Coppa Italia Primavera per la prima volta nella storia! Travolto il Milan (3-0)

Il Cagliari si aggiudica la prima Coppa Italia Primavera nella sua storia: 3-0 al Milan. I sardi sbloccano la gara al 21′ con Vinciguerra che batte Longoni con un tiro a giro sul secondo palo. I rossoneri provano a reagire, ma al 37′ sono ancora i rossoblu a trovare la via del gol: cross dalla destra, esce Longoni che respinge male in tuffo, Bolzan arriva sul pallone più veloce di tutti e insacca il gol del 2-0. Nel secondo tempo la formazione di mister Guidi prova a reagire, ma i ragazzi di Pisacane chiudono bene ogni spazio e al 69′ calano addirittura il tris: Trepy raccoglie il pallone sulla trequarti e prova la botta da fuori che batte Longoni. Il risultato non cambia fino al 90′. Grande vittoria per il Cagliari che si aggiudica la Coppa Italia Primavera.

Foto: Instagram Serie A