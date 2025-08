Il Cagliari vince il trofeo Gigi Riva: 1-0 al Saint-Étienne

02/08/2025 | 22:43:32

Serata speciale alla Unipol Domus, dove il Cagliari ha alzato il primo Trofeo Gigi Riva superando 1-0 il Saint-Étienne in un’amichevole dal forte valore simbolico. A deciderla è stato il mancino preciso di Michel Adopo al 20’, su assist di Piccoli, al termine di una gara ben controllata dai rossoblù. La squadra guidata da Fabio Pisacane – schierata con un offensivo 4-3-3 – ha mostrato buone trame di gioco, soprattutto nel primo tempo, sfiorando più volte il raddoppio con lo stesso Piccoli e con capitan Deiola. La difesa, guidata da Luperto e Mina, ha rischiato poco, con Caprile impegnato solo in una circostanza da Cadorna. Nella ripresa spazio ai cambi da entrambe le parti e ritmi più bassi, ma il Cagliari è rimasto ordinato, senza mai perdere il controllo della gara. Applausi al fischio finale per tutti, in una serata carica di emozione dedicata alla memoria eterna di Gigi Riva, simbolo del club e leggenda del calcio italiano.

Foto: insta cagliari