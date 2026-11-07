Il Cagliari torna alla vittoria dopo un mese e mezzo: Adopo stende il Frosinone. Super Caprile

07/11/2026 | 16:53:33

La gara d’apertura del sabato di Serie A ha visto il ritorno alla vittoria per il Cagliari dopo quattro sconfitte consecutive. A decidere, per gli uomini di Fabio Pisacane, ci ha pensato un bolide dalla distanza di Michel Adopo. Per il Frosinone si interrompe, invece, una striscia di quattro risultati utili consecutivi, tra cui tre vittorie e un pareggio. Il gol del vantaggio, arrivato al 38esimo del primo tempo, poco dopo l’infortunio occorso a Trepy, sostituito da Sugamele, ha portato la firma di Adopo che, con un destro da fuori area, ha trafitto l’incolpevole Palmisani. Il portiere del Frosinone, all’inizio della ripresa, si è superato con una parata miracolosa su un colpo di testa in mischia da calcio d’angolo. A collega risponde collega. Anche Caprile, mai impensierito nei primi 45 minuti, ha salvato il Cagliari con una parata a mano aperta su un tiro incrociato di Calò e qualche minuto dopo respingendo un pallone pericoloso sulla traversa. Il pressing degli uomini di Alvini si fa sempre più insistente, al punto di schiacciare il Cagliari nella propria area di rigore, ma i sardi, stoici, si difendono bene e portano a casa la vittoria dopo un mese e mezzo.

Foto: Instagram Adopo