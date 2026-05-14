Il Cagliari saluta Pavoletti: “Avresti voluto chiudere diversamente, il destino ci ha messo lo zampino”

14/05/2026 | 21:41:39

Il Cagliari saluta Pavoletti attraverso una nota ufficiale: “Avresti di certo voluto chiudere questo viaggio in campo – ha scritto il club in un comunicato -, ma anche qui il destino, coerente e beffardo, ci ha messo il suo zampino. Da capitano sarai comunque lì, come sempre, al fianco della squadra, per sostenerla e trasmetterle tutta la tua forza. L’abbraccio del popolo rossoblù, i saluti. Una certezza: alcuni amori non son proprio fatti per dirsi addio, Cagliari è e sarà sempre casa tua. Grazie infinite, Pavo!”.

foto sito cagliari