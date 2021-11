Cagliari, punto prezioso con perla di Keita: contro il Sassuolo è 2-2

Termina 2-2 al Mapei Stadium una bella partita tra Sassuolo e Cagliari. Sassuolo che muove la classifica, il Cagliari invece fa un passettino in avanti ma non si schioda dall’ultima posizione, al momento insieme alla Salernitana, a 7 punti (i campani saranno in campo alle 15).

Il Sassuolo passa in vantaggio al 37′ con Scamacca. Il pareggio sardo con Keita Balde al 40′. Gol stupendo per l’ex Samp e Lazio, che strappa applausi al Mapei Stadium.

Nella ripresa, protagonista Frattesi. Prima si guadagna un rigore, al 52′, con Berardi che segna e riporta in vantaggio i neroverdi. Poi, 3 minuti dopo, Frattesi procura il rigore per il Cagliari che Joao Pedro insacca con freddezza al 56′.

Il Cagliari prova a vincerla nel finale ma termina 2-2, un punto che certamente fa più comodo al Sassuolo che al Cagliari, che resta ultimo, ma almeno muove la classifica in attesa di tornare al successo.

Foto: Twitter Cagliari