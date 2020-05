Il Cagliari festeggia 100 anni, Giulini: “La storia parla per noi”

Il 30 maggio 1920 nasceva il Cagliari. Dalle prime partite allo stadio Stallaggio Meloni sono passati esattamente cent’anni: un secolo di storia rossoblù, che ha visto il suo apice di goria 50 anni fa con l’incredibile scudetto conquistato nel 1970. Sui social, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha scritto un pensiero per il club isolano: “La storia parla per noi. Verso future emozioni per tutti quanti amano questa squadra unica. Buon compleanno, Casteddu!”.

La storia parla per noi. …Verso future emozioni per tutti quanti amano questa squadra unica. Buon compleanno, Casteddu! pic.twitter.com/nOO0tXsQp3 — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) May 29, 2020

Foto: Twitter ufficiale Cagliari