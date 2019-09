Il Cagliari espugna Parma e vince nel segno della var

Il Cagliari ne rifila tre al Parma ed espugna il Tardini in una sfida che impegna moltissimo il video assistente arbitrale. Gli ospiti vanno in doppio vantaggio nella prima frazione con una personale doppietta di capitan Ceppitelli, poi Barillà accorcia nella ripresa e il nuovo arrivato Simeone trova il primo centro in rossoblu e timbra la vittoria esterna della sua squadra. Nel mezzo, però, il var è protagonista: gol annullato a Bruno Alves, rigore tolto al Parma e infine rete annullata anche a Joao Pedro. Ora le due formazioni sono appaiate a quota 3 punti in classifica.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta 1-2 (Criscito rig. – Muriel rig., D. Zapata)

Parma-Cagliari 1-3 (Barillà- Ceppitelli 2, Simeone)

Brescia-Bologna ore 3-4 (Donnarumma 2, Cistana – Bani, Palacio, Poli, Orsolini)

Spal-Lazio ore 2-1 (Petagna, Kurtic – Immobile rig.)

Roma-Sassuolo ore 18.00

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Napoli, Torino 6; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Cagliari, Milan, Spal e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1; Lecce e Samp 0.