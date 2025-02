Il Cagliari blocca l’Atalanta. E’ 0-0 a Bergamo

L‘Atalanta frena, la Dea non riesce a sfondare il muro del Cagliari. Termina 0-0 al Gewiss Stadium, una gara strana, con un primo tempo opaco dell’Atalanta.

Gasperini sorprende a inizio ripresa, prima entra Samardzic, poi toglie anche Retegui e mette Vlahovic, capocannoniere con l’Atalanta Under 23 in Serie C.

La sostanza però non cambia rispetto al primo tempo. Atalanta bloccata e buon Cagliari che tiene botta e anzi, ha le occasioni più importanti. Al 76′ è Zortea a spaventare il Gewiss, con una conclusione che sfiora il palo.

Anche Samardzic all’85’ sfiora la rete per la Dea. Conclusione di sinistro, Caprile battuto ma palla che sfiora il palo. All’89’, chance clamorosa per Vlahovic, Caprile si oppone da campione e blinda lo 0-0. Assalto della Dea nel finale, ci prova anche Pasalic, palla sul fondo di pochi centimetri. Ma non ci sono più emozioni.

Termina 0-0 a Bergamo, l’Atalanta non riesce nell’intento di mettere pressione a Napoli e Inter. La Dea sale a 51 punti, il Cagliari a 25.

Foto: sito Atalanta