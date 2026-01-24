Il Cagliari batte 2-1 la Fiorentina con i gol di Kilicsoy e Palestra

24/01/2026 | 20:04:28

È terminata con una vittoria sarda la partita tra Fiorentina e Cagliari.

I viola tornano a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi: la gara prende una brutta piega già nel primo tempo per i padroni di casa, quando il Cagliari trova il vantaggio al 31’ con la rete di Kilicsoy.

Nella ripresa i sardi non perdono tempo e al 47’ Palestra firma il gol del 2-0. La Fiorentina prova a rientrare in partita e al 74’ accorcia le distanze con Brescianini, senza però riuscire a trovare la rete del pareggio nei minuti finali.

Foto: X Fiorentina