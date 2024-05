Il Bruges attende la Fiorentina: lo stadio Jan Breydel è già tutto esaurito

La Fiorentina sarà attesa tra una settimana in Belgio dal Bruges, con i padroni di casa che avranno l’obiettivo di ribaltare il 3-2 in favore dei viola maturato nella gara d’andata delle semifinali di Conference League. Il club belga ha annunciato, sui propri profili social, che lo stadio Jan Breydel ha già fatto registrare il tutto esaurito in vista del match con gli uomini id Italiano. Un sold out che fa già immaginare il tipo di ambiente, molto caldo, che i toscani dovranno sopportare in una delle partite più importanti della stagione.

Foto: Instagram Fiorentina