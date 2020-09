IL BRUCIA TAPPE: JAMAL MUSIALA, IL PIU’ GIOVANE A SEGNO IN BUNDESLIGA CON LA MAGLIA DEL BAYERN

Non è trascorso nemmeno un mese dalla straordinaria vittoria nella finale di Champions League – e il conseguente Triplete – di Lisbona, che il Bayern Monaco ha ricominciato a stupire. Ieri sera, infatti la formazione del tecnico Hans Flich ha schiantato con un perentorio 8-0 lo Schalke 04 nella prima stagionale di Bundesliga. Oltre ai soliti noti, Lewandowski, Gnabry, Goretzka, a brillare è stato anche un giovane talentino dei bavaresi: Jamal Musiala. A Jamal, estroso centrocampista, sono bastati nove minuti per vedersi spalancare le porte della storia del club tedesco: entrato in campo al 72′, ha poco dopo siglato, con una serpentina partita dalla sinistra e una conclusione finita all’angolino basso, la rete del KO (8-0!) allo Schalke diventando il marcatore più giovane – diciassette anni e duecentocinque giorni – nella storia del Bayern Monaco in una partita di Bundesliga. Jamal Musiala nasce il 26 febbraio del 2003 a Stoccarda, figlio di madre tedesca e padre nigeriano-inglese, dopo essersi trasferito, appena bambino, a Fulda, dove gioca nella squadra della sua città, il TSV Lehnerz, a otto anni parte, va Oltremanica, dove viene ingaggiato dall’Academy del Southampton. Dopo essersi imposto con il club del sud dell’Inghilterra, Musiala viene ingaggiato dal Chelsea, e in poche stagioni stupisce un po’ tutti: debutta nell’Under 15 a tredici anni, esordisce nell’Under 18 subito dopo aver compiuto quindici anni. Ma nella stagione successiva (2018-2019) il giovane centrocampista offensivo decide di emulare Jadon Sancho, lasciando la Premier League e tornando in patria. Ad attenderlo c’è il Bayern, appunto. Anche con il club bavarese Jamal brucia le tappe: prima si fa largo nella formazione degli Under 17, ma, grazie alle strabilianti prestazioni – sei gol in dodici partite per un esterno! -, viene promosso, solo quattro mesi più tardi, nella squadra maggiore, l’Under 19. Il salto di qualità definitivo avviene nel campionato successivo con il fantasista che entra in pianta stabile nel Bayern Monaco II, seconda squadra dei bavaresi che milita nella serie C tedesca. Alla sua terza presenza nel calcio dei “grandi” arrivano anche i primi gol con Jamal che decide l’incontro contro lo Zwickau segnando una doppietta. Queste prestazioni valgono al talentino la chiamata con la Prima squadra del Bayern con il tecnico, Flick, che prima lo convoca nel match contro il Borussia Monchengladbach, poi, lo fa esordire in Bundesliga nella sfida al Friburgo, facendo diventare Musiala il giocatore più giovane ad aver esordito nel massimo campionato tedesco con la maglia dei bavaresi. Ma è anche una lotta tra Germania e Inghilterra per accaparrarsi il classe 2003 nella propria Nazionale, Jamal infatti nella sua breve carriera ha giocato con ambedue le squadre: passato dall’Under 16 tedesca, ha però militato maggiormente nella squadra dei Tre Leoni. Adesso il talento cristallino di Musiala è sbocciato definitivamente nella sfida di Bundesliga contro lo Schalke 04, ma è solo questione di tempo per vederlo spiccare il volo verso la conferma in pianta stabile tra gli undici titolari di Hans Flick.

Foto: Twitter Bayern Monaco