Il Brighton annuncia: “Separazione consensuale con De Zerbi”

Il Brighton ha annunciato la separazione consensuale con Roberto De Zerbi. Questa la notte del club inglese: “De Zerbi, arrivato al Brighton nel settembre 2022 dopo la partenza di Graham Potter per il Chelsea ha guidato il club al miglior piazzamento di sempre in Premier portandolo inoltre agli ottavi di Europa League quest’anno”. Cosi il presidente Tony Bloom: “Roberto ci ha regalato due eccellenti stagioni, in cui ha portato il club a nuovi traguardi, non ultima la nostra prima stagione europea che vivrà a lungo nella memoria dei tifosi dell’Albion. Abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il contratto di Roberto in un momento conveniente per entrambe le parti, consentendoci l’opportunità di pianificare la prossima stagione e dando a Roberto tutto il tempo di considerare la sua prossima mossa e il suo futuro”.

Foto: Instagram Brighton