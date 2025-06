Il Brescia trema, il baratro del fallimento è dietro l’angolo

06/06/2025 | 14:57:15

Il Brescia Calcio rimane a un passo dal baratro: entro oggi, venerdì 6 giugno, alle ore 15, devono essere saldati stipendi, contributi e rate fiscali per un totale che sfiora i 4,3 milioni di euro. Senza questi versamenti, il club non potrà iscriversi a nessun campionato professionistico, al di là di ricorsi vari per i punti di penalizzazione in Serie B. Uno spettro che ha un solo nome: fallimento. Il presidente Massimo Cellino, secondo quanto trapelato da fonti interne alla società, avrebbe già comunicato la sua decisione ai collaboratori più stretti: non intende versare il denaro necessario. Una dichiarazione che, se confermata, segnerebbe la fine del Brescia Calcio. Mancano pochi minuti alla compagine lombarda e si sapranno i verdetti.

Foto: sito Brescia