Il Brescia torna a vincere: espugnata Udine con il gol di Romulo

Il Brescia espugna la Dacia Arena e trova la seconda vittoria in campionato dopo quella all’esordio contro il Cagliari. Resta invece ferma a quota 3 punti in classifica l’Udinese, che non vince dalla partita contro il Milan che ha dato il via al campionato. Il gol vittoria lo segna Romulo rientrando dalla corsia sinistra e trovando una deviazione di De Maio che non lascia scampo a Musso. Tra gli ospiti aveva avuto un’ottima occasione nel primo tempo anche il solito Donnarumma, ma il portiere argentino s’era opposto bene. I bianconeri ci hanno invece provato in diverse occasioni, con Pussetto che si è reso protagonista prima per un rigore guadagnato e poi revocato dalla var (era fuori area) e poi con un altro tentativo di farsi fischiare il penalty da cui è però scaturito solo un cartellino giallo per simulazione. Nell’ultima gara senza Balotelli, il Brescia fa bottino pieno: è 1-0.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona

20:45 Milan-Inter

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal

15:00 Bologna-Roma

15:00 Lecce-Napoli

15:00 Sampdoria-Torino

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino, Cagliari, Brescia 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.