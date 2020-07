Il Brescia cade a Lecce e torna matematicamente in Serie B

L’aritmetica condanna il Brescia: dopo soltanto un anno di Serie A, i lombardi tornano in cadetteria. La sconfitta del Via del Mare contro il Lecce chiude le porte anche ad ogni minima idea o illusione di rimonta. Per le Rondinelle è stata una stagione complessa con il triplo avvicendamento in panchina e le frizioni con Balotelli. Corini, Grosso e Diego Lopez non sono riusciti a svoltare una stagione complessa, difficile. Nata con tante problematiche e conclusa con un calo impressionante. A tre giornate dall’epilogo del campionato più delicato della storia del calcio italiano a causa dell’emergenza Covid, il Brescia risulta il terzo peggior attacco e la seconda peggiore difesa. Numeri pesanti che condannano la squadra di Cellino alla Serie B. Il presidente dei lombardi scatenerà un’asta per Sandro Tonali: Inter e Juventus sono in pole per il talento classe 2000. Sarà il modo per fare cassa e far ripartire il progetto. E puntare repentinamente al ritorno in massima serie.

Foto: Tuttosport