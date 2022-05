Il Brescia a Clotet: manca solo l’annuncio

Pep Clotet torna al Brescia. Confermato quanto vi abbiamo anticipato diversi giorni fa, il compromesso tra Cellino e Pippo Inzaghi avrebbe prima o poi sancito una separazione. E così presto il Brescia potrà annunciare il ritorno di Clotet dopo la parentesi (non felice) di Ferrara. Pronto un contratto biennale. E per la poltrona di direttore sportivo si prepara il ritorno di Giorgio Perinetti dopo l’interregno Marroccu che non ha portato i risultati sperati.

FOTO: Sito Birmingham