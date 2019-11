Il Brasile trionfa nel Mondiale U17: Jorge e Lazaro firmano la rimonta contro il Messico

Il Brasile nella notte si è aggiudicato il Mondiale Under 17. I verdeoro hanno battuto il Messico nella finalissima iridata e hanno conquistato così per la quarta volta il trofeo al termine di una partita al cardiopalma. Il Messico ha sbloccato la gara al 66′ con Gonzalez, ma il rigore di Kaio Jorge, assegnato dopo la revisione al Var, è valso il pareggio poco dopo. In pieno recupero ci ha pensato Lazaro, entrato a gara in corso, a decidere la finale completando la rimonta vincente del Brasile.

MESSICO (4-2-3-1): Garcia; Lara, Guzman, Gomez A., Martinez R.; Martinez J., Pizzuto; Gonzalez, Luna (91′ El-Mesmari), Alvarez (56′ Avila); Munoz (76′ Gomez J.). All. Ruiz

BRASILE (4-3-3): Donelli; Yan Couto (94′ Garcia), Henri, Patrick, Patryck; Rosa, Cabral, Pedro Lucas (56′ Araujo); Veron, Kaio Jorge, Peglow (71′ Lazaro). All. Dea

Ammoniti: Cabral (B), Avila (M), Gomez J. (M)

Foto: Twitter ufficiale Federazione brasiliana