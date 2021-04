Il Brasile pensa a Neymar per le Olimpiadi. Il Ct: “Situazione complicata, ma è il miglior brasiliano in attività”

Tutto quello che doveva svolgersi nel 2020 è stato rinviato di un anno. E quindi in calendario tornano gli Europei, la Copa America e le Olimpiadi, sempre ammesso che la pandemia di Covid-19 permetta il regolare svolgimento di tutte manifestazioni. Qualcuno potrebbe addirittura rischiare di fare l’accoppiata giocando sia la manifestazione continentale con la squadra A che quella olimpica, che è riservata agli under 23. Anzi, visto il ritardo di un anno, agli under 24. Tra giovani talenti e i tre fuori quota permessi, sono tanti i nomi che circolano: da Mbappè a Neymar. Il brasiliano, Paris Saint-Germain permettendo, potrebbe essere uno dei fuori quota della nazionale olimpica verdeoro. Lo ha spiegato lo stesso CT André Jardine a Globoesporte, sottolineando come sia necessario l’assenso del club, visto che le Olimpiadi non sono parte del calendario FIFA e quindi i transalpini non sono comunque obbligati a lasciare andare il calciatore. Queste le parole del tecnico della selezione olimpica verdeoro: “Vogliamo che la nazionale sia la più forte possibile. Neymar è il calciatore più importante della nazionale ed è il principale giocatore brasiliano in attività. La sua presenza ci farebbe fare un grandissimo salto di qualità. Ma sappiamo che è una situazione complicata ed è una situazione che supera il mio pensiero come allenatore”.

Foto: Twitter Seleção Brasileira