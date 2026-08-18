Il Braga vicino a Milosevic, ma si inserisce l’Udinese

18/08/2026 | 15:22:46

L’Udinese ci prova a sorpresa per Milosevic. Il club friulano ha tentato un inserimento last-minute per ingaggiare Jovan Milosevic. Il Braga ha trovato un accordo da 8 milioni di euro con lo Stoccarda e un’intesa con il giocatore per un contratto quinquennale. Milosevic era atteso oggi in Portogallo per formalizzare il trasferimento, ma l’inserimento dell’Udinese potrebbe cambiare le carte in tavola, come riporta Ben Jacobs. Attaccante, classe 2005, Milosevic è dotato di una grande forza fisica, alto 190 cm e forte nel gioco aereo.



foto sito stoccarda