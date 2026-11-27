Il Bournemouth incanta l’Europa: solo il Real Madrid ha una striscia di 10 vittoria di fila

27/11/2026 | 19:13:30

La stagione del Bournemouth, iniziata con una nuova guida tecnica dopo la fine dell’era targata Andoni Iraola, sta assumendo dei connotati inaspettati. Le Cherrys, affidatesi a Marco Rose, dopo un avvio shock, fatto di 3 sconfitte e 3 pareggi in Premier League, hanno cambiato decisamente rullino di marcia, inanellando una serie consecutiva di 10 vittorie tra campionato, Carabao Cup ed Europa League. Se il percorso in patria è entusiasmante, con il quinto posto momentaneo, a lasciare senza parole è l’impatto europeo. Infatti, al debutto assoluto, il club inglese ha centrato 5 successi su altrettante partite, prendendosi il primo posto della League Phase ed eguagliando il record del Nurnberg nel 1961/62 e dell’Ararat nel 1972/73. L’unica squadra capace di tenere il passo del Bournemouth è il Real Madrid che, dal rientro dalla sosta di ottobre, è stato inscalfibile, vincendo dieci partite consecutive. Il futuro, nella piccola città situata sulla costa meridionale dell’Inghilterra, è roseo.

Foto: Instagram Bournemouth