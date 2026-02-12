Il Bournemouth annuncia il riscatto di Alex Jiménez dal Milan: il comunicato

12/02/2026 | 10:37:16

L’AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez ha completato il trasferimento definitivo al club, avendo soddisfatto la soglia di apparizione richiesta per attivare la clausola di trasferimento a seguito di un prestito iniziale.

Il ventenne, che si è unito ai Cherries prima della stagione in corso, è ora apparso in più della metà delle partite competitive del club, innescando i termini che assicurano il suo futuro fino al 2031 sulla costa meridionale.

Arrivando dal Milan dopo aver attraversato la prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha fatto una forte impressione durante il suo periodo al Vitality Stadium, diventando una presenza regolare e guadagnando riconoscimento settimanalmente.

Il terzino ha vinto il premio Player of the Month del club per dicembre, vincendo anche il riconoscimento Man of the Match di Sky Sports nel pareggio 1-1 con Brighton proprio il mese scorso.

Avendo fatto 22 presenze in tutte le competizioni, con il suo primo gol in Premier League in arrivo contro il Liverpool, Jiménez ha fatto una bella impressione in rosso e nero. Il presidente delle operazioni calcistiche dell’AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha condiviso i suoi pensieri con afcb.co.uk: “Alex è un giovane talento, che ha già dimostrato la sua energia e il suo impegno per la squadra durante questi mesi di apertura con il club.

Ha un pedigree incredibile, avendo iniziato il suo sviluppo sia al Real Madrid che al Milan. Siamo lieti di averlo come parte del nostro progetto, che è iniziato la scorsa estate e ora continua dopo che l’obbligo è stato attivato.

Jimenez continuerà a indossare la maglia numero 20 per l’AFC Bournemouth.

Foto: X Bournemouth