IL BOTAFOGO, DE ZERBI E UN FUTURO NERAZZURRO: LUIS HENRIQUE, UNA FRECCIA PER INZAGHI

16/05/2025 | 15:00:12

“Ci saranno acquisti importanti”, così il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ai microfoni di ESPN. E, infatti, l’Inter corre forte dentro e fuori dal campo. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro senza sosta per rafforzare la rosa, in linea con le richieste della proprietà. E uno dei principali candidati a vestirsi di nerazzurro nei prossimi mesi è Luis Henrique, classe 2001 di proprietà dell’OM.

Arrivato in Francia dal Botafogo nell’estate del 2020, a soli 18 anni, per circa otto milioni di euro, il classe 2001 ha inizialmente faticato a imporsi nel calcio europeo. Le difficoltà lo hanno portato a tornare in prestito in Brasile per una stagione e mezza, tra luglio 2022 e dicembre 2023. Rientrato all’OM, Henrique ha conquistato un posto da titolare a inizio 2024, diventando sempre più centrale nei piani della squadra. Sotto la guida di Roberto De Zerbi, sta vivendo una stagione da protagonista: con 9 goal e 10 assist in 35 partite tra campionato e Coppa di Francia, ha attirato l’attenzione di diverse big europee.

Esterno offensivo di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi accentrarsi, cercando il tiro o un passaggio filtrante per i compagni. Rapido e tecnico, eccelle in entrambe le fasi di gioco, dimostrando un’ottima capacità di sacrificio nonostante la sua natura offensiva. Sotto la guida di De Zerbi, però, Luis Henrique ha dimostrato grande duttilità, adattandosi spesso anche al ruolo di esterno destro in un centrocampo a quattro. Proprio in questa posizione, nella seconda parte della stagione, sta sorprendendo tutti con le sue prestazioni.

Luis Henrique potrebbe ben presto vestirsi di nerazzurro. L’Inter è a lavoro per limare la differenza economica con l’Olympique Marsiglia dopo aver già trovato l’accordo di massima con il giocatore. Sarà uno dei nomi più caldi in questi primi sprazzi di calciomercato, ma ormai è risaputo: il mercato non dorme mai. E l’Inter potrebbe ben presto regalare a Inzaghi una nuova freccia.

Foto: Instagram Luis Henrique