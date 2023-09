Il Borussia Dortmund vince in casa dell’Hoffenheim e vola in vetta alla Bundesliga

Nottata in vetta alla Bundesliga per il Borussia Dortmund che vince 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Gara non facile per i gialloneri, che giocano anche male, ma sono spregiudicati sotto porta. 5 tiri in porta, 3 gol, contro i 15 dei padroni di casa.

Vamtaggio del Borussia con Fullkrug al 18′. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 25′ con Kramaric. Nei minuti di recupero del primo tempo, e’ Reus a regalare la rete del 2-1 ai suoi.

Nella ripresa, assalto dell’Hoffenheim, che approfitta anche di un doppio giallo a Bensebaini, in 3 minuti, che lascia i suoi in 10 nell’ultimo quarto d’ora. Assalto dell’Hoffenheim, ma nel recupero, in contropiede, il Dortmund trova la rete del 3-1 con Ryerson.

In classifica, il Borussia sale a 14 punti, scavalcando il Bayern Monaco e il Leverkusen fermi a 13 impegnate nel weekend.

Foto: Instagram personale