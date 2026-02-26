Il Borussia Dortmund protesta su X: “Quello di Bensebaini non era rigore”

La rimonta storica compiuta dall‘Atalanta, con il rigore finale di Samardizic al 98′, fa arrabbiare il Borussia Dortmund. Secondo i tedeschi, l’arbitro José Maria Sanchez non avrebbe dovuto fischiare il penalty dopo il colpo subito da Krstovic in area di rigore. I gialloneri hanno espresso su X tutta la propria frustrazione per la decisione del direttore di gara spagnolo: “Bensebaini para in area su Krstović e colpisce l’avversario alla testa. Senza alcuna intenzione…”, il tweet contrariato del BVB. Il club tedesco ha inoltre scritto: “L’episodio avviene 30 secondi dopo la fine del recupero, la gara già doveva essere finita e si doveva andare ai supplementari”.

Foto: logo Borussia Dortmund